Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 02.12.2017: Glückliche Heimkehr
45 Min.Folge vom 02.12.2017Ab 12
Glückliche Heimkehr: Hündin Sunflower wurde im Fernsehen von ihren Besitzern erkannt. Jetzt darf das vermisste Familienmitglied endlich zurück nach Hause! Auch in dieser Folge: Mitarbeiter Earl macht ein gravierendes Geständnis und da es im Garten von Hunderetterin Vergie zu einem tödlichen Zwischenfall unter Vierbeinern gekommen ist, bietet Tia der tierlieben Seniorin Unterstützung an.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.