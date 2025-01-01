Planet Weltweit
Folge 24: Eine Fähre nach Afrika
52 Min.Ab 6
Drei Mal täglich von Europa nach Afrika und zurück. Für Jesus Borrego ist das Alltag. Der Fährkapitän kreuzt mit seinem Ceuta Jet eine der abenteuerlichsten und meistbefahrenen Meerengen der Welt - die Straße von Gibraltar. Bis zu 400 Frachter und Fähren passieren täglich die Wasserstraße, transportieren Waren und Reisende etwa nach Tanger oder in die spanischen Enklave Ceuta.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH