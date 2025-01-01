Planet Weltweit
Folge 16: Der Polarflieger
Sibirien - neun lange Monate hat der Winter das Land im Griff, unterbrochen nur von einem kurzen heißen Sommer. Eis und Schnee und die im Frühjahr aufgeweichte Tundra machen das Vorankommen im Land beschwerlich, oft unmöglich. Die einzige Chance, Distanzen zu überwinden, sind in dieser Zeit die Polarflieger. Andrej Gainanow ist seit 22 Jahren als Pilot am Polarkreis unterwegs. Wir begleiten Gainanow an Bord seines alten MI8-Hubschraubers, mit dem er nicht nur die Passagiere befördert, sondern auch deren Emotionen, Träume und Hoffnungen. Der Pilot ist angespannt, er versucht, irgendwo in der unendlichen Eiswüste der sibirischen Tundra Hinweise über den Verbleib einer Rentierherde zu entdecken. Die Orientierung ist schwierig: Alles ist eine einzige weiße Fläche. Hinzu kommt, dass die Rentierzüchter fast täglich ihren Standort wechseln. Gelingt es der Besatzung nicht, die Herde innerhalb der nächsten 20 Minuten ausfindig zu machen, müssen sie wieder umkehren, weil der Treibstoff nicht für den Rückflug reichen würde. Dann endlich hat die Besatzung die Herde ausgemacht. Für die Rentierzüchter ist es auf ihrem Marsch zum Eismeer nach einem Monat die erste Begegnung mit Besuchern. Der Hubschrauber bringt Ersatzteile für ein defektes Funkgerät und Post. Hinter der Jurte sieht man am Horizont eine rote Feuerfackel. Was dort lodernd brennt, ist Erdgas, ein Abfallprodukt der Erdölförderung, das hier sinnlos und umweltschädigend verbrannt wird. Russland liegt inzwischen bei der weltweiten Ölförderung auf Platz Eins. Das Ölgeschäft bringt Arbeitsplätze, doch es belastet auch die Umwelt durch Ölverseuchung - speziell in Westsibirien. Obwohl der Job in den alten MI8-Hubschraubern gefährlich und anstrengend ist und nicht gerade fürstlich bezahlt wird, kann Andrej Gainanow sich nichts anderes vorstellen. Helden - so sagt man im Norden Russlands - sind nicht jene, die Orden und Abzeichen tragen, sondern jene, die in der Unwirtlichkeit ohne viele Worte
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick