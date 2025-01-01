Dagestan - Land über den WolkenJetzt kostenlos streamen
König Salomo soll seine letzte Ruhestätte in der südrussischen Teilrepublik Dagestan gefunden haben. Auf dem ¿albuz-da¿, einem über 4.000 Meter hohen Berg, der allen Dagestanern seither als heilig gilt - Christen, Juden und Muslimen, die den König aus dem alten Testament gleichermaßen verehren. Der Weg nach oben, so glauben sie, reinige den Menschen vom Bösen. Wir begleiten eine kleine Gruppe auf den Weg zum Gipfel und erleben, wie Menschen unterschiedlicher Religion Differenzen überwinden können, wenn sie ein gemeinsames Ziel haben. Im nordkaukasischen Dagestan, liegt das höchste Dorf Europas. Knapp 800 Seelen fühlen sich momentan noch stark genug für ein Leben in dieser Höhe und Abgeschiedenheit. Gegenüber dem Dorf liegt der Berg ¿albuz-da¿ - seit grauen Vorzeiten heilig, ist er bis heute ein Wallfahrtsort. Auch Ashab Magomadow möchte zusammen mit einigen Freunden den Berg bezwingen, jeder hat seinen eigenen Grund für den Aufstieg. Die erste Nacht verbringen sie in einer Moschee auf der Hälfte des Weges. Dort rasten alle Pilger - ob Moslems, Juden oder Christen. Sie bekommen eine warme Mahlzeit und ein Nachtlager. Am nächsten Morgen beginnt der härteste Teil des Aufstiegs. Den Weg nach oben markieren kleine Pyramiden aus aufgeschichteten Steinen. Die größten sind etwa einen Meter hoch. Pilger haben mit ihrem Bau vor Jahrhunderten begonnen, jeder, der vorbeikommt, fügt einen neuen Stein. Dann verschwinden auch die letzten Grasflecken und die Felslandschaft wird immer zerklüfteter. Schneefelder sind zu überwinden, bis der Heilige See vor den Pilgern liegt, kristallklar und von Gletschern gespeist. Zuvor lauert jedoch die schwierigste Prüfung auf Ashab Magomadow und seine Begleiter: Wer zu viele Sünden hat, kann sich nicht durch den Spalt im Felsen zwängen, der den Weg zum Gipfel versperrt. Wer es schafft, darf sich an dem Grab des Salomo ausruhen und den Blick genießen. ¿Ich sehe die Welt von dieser Höhe aus schon jetzt mit anderen
