Police Force - Englands Straßen-Cops
Folge 7: Fußballkrimi für die Straßen-Cops
43 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 12
Die Fußball-Europameisterschaft führt dazu, dass mehr Notrufe als gewöhnlich bei der Polizei in Derbyshire eintreffen. Vor allem die Anzahl an gewalttätigen Betrunkenen steigt massiv an. Nach dem Ausscheiden der englischen Nationalmannschaft werden die Beamten zu einer Messerstecherei in einem Pub gerufen, die die Polizisten an ihr Limit bringt.
Police Force - Englands Straßen-Cops
