Police Force - Englands Straßen-Cops
Folge 9: Lügen, Drogen und Handschellen
43 Min.Folge vom 01.01.2024Ab 12
Zur Hauptverkehrszeit verfolgen die Polizisten einen Wagen, der auf der Autobahn Schlangenlinien fährt. Sie können den Fahrer anhalten und nehmen ihn mit aufs Revier. Eine betrunkene Frau baut einen Unfall und will daraufhin mit ihrem Auto, das nur noch drei Räder besitzt, wegfahren. Außerdem müssen die Beamten einen tödlichen Verkehrsunfall untersuchen.
Genre:Krimi, Auto, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
