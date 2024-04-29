Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Police Force - Englands Straßen-Cops

Eine folgenschwere Verfolgungsjagd

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 1vom 29.04.2024
Eine folgenschwere Verfolgungsjagd

Eine folgenschwere VerfolgungsjagdJetzt kostenlos streamen

Police Force - Englands Straßen-Cops

Folge 1: Eine folgenschwere Verfolgungsjagd

42 Min.Folge vom 29.04.2024Ab 12

Diese spannende Dokumentation begleitet Englands Verkehrspolizisten hautnah bei ihrer täglichen Arbeit und zeigt, mit welchen Härtefällen die Beamten konfrontiert werden: Ob Diebstahl, Drogen oder extreme Geschwindigkeitsbegrenzungen - sie wissen nie, was als Nächstes auf sie zukommt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Police Force - Englands Straßen-Cops
ProSieben MAXX
Police Force - Englands Straßen-Cops

Police Force - Englands Straßen-Cops

Alle 4 Staffeln und Folgen