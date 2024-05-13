Zum Inhalt springenBarrierefrei
Police Force - Englands Straßen-Cops

Zwischen den Fronten

ProSieven MAXXStaffel 8Folge 8vom 13.05.2024
Zwischen den Fronten

Folge 8: Zwischen den Fronten

43 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 12

Diese spannende Dokumentation begleitet Englands Verkehrspolizisten hautnah bei ihrer täglichen Arbeit und zeigt, mit welchen Härtefällen die Beamten konfrontiert werden: Ob Diebstahl, Drogen oder extreme Geschwindigkeitsbegrenzungen - sie wissen nie, was als Nächstes auf sie zukommt.

