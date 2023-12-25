Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Police Force - Englands Straßen-Cops

Diebesbanden auf der Autobahn

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 18vom 25.12.2023
Diebesbanden auf der Autobahn

Diebesbanden auf der AutobahnJetzt kostenlos streamen

Police Force - Englands Straßen-Cops

Folge 18: Diebesbanden auf der Autobahn

42 Min.Folge vom 25.12.2023Ab 12

Die Beamten Matt Cooling und Josh Field sind auf den Autobahnen und Rastplätzen Derbyshires unterwegs, um Diebe aufzuspüren, die es auf Ladungen von Lkw abgesehen haben. Sie stoßen auf ein verdächtiges Fahrzeug und nehmen die Verfolgung auf. Doch die Diebe tun alles, um der Polizei zu entkommen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Police Force - Englands Straßen-Cops
ProSieben MAXX
Police Force - Englands Straßen-Cops

Police Force - Englands Straßen-Cops

Alle 4 Staffeln und Folgen