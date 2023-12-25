Police Force - Englands Straßen-Cops
Folge 19: Die Sondereinheit
43 Min.Folge vom 25.12.2023Ab 12
Die Sondereinheit der Verkehrspolizei bereitet sich auf einen Einsatz vor: Die Beamten sind auf der Suche nach Drogendealern und halten Ausschau nach dem Wagen eines Verdächtigen. Drei Männer werden verhaftet und das Auto nach Drogen durchsucht. In der Nachtschicht nimmt Ant Horsley die Verfolgung eines flüchtigen Fahrzeugs auf, doch der Fahrer kann nach einem Crash entkommen.
Genre:Krimi, Auto, Reality, Dokumentation
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Passion Distribution Ltd.