Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 01.09.2023: Badeparadies mit Pferden
20 Min.Folge vom 01.09.2023
Nach jahrelangen Rodungs- und Bauarbeiten können sich Rene und Kelly endlich ihren Traum von einem großzügigen Pool erfüllen, der ihr wunderschönes, riesiges Grundstück in San Antonio vervollständigt. Die Poolbauer Tony und Paul sind sich sicher, dass das Paar den riesigen natürlichen Wasserfall, den Whirlpool aus gestapelten Steinen und das geräumige Sonnenregal, das sie entworfen haben, lieben werden. Aber einen Weg zu finden, den atemberaubenden neuen Pool mit dem geliebten Teich im Garten zu verbinden, wird eine Herausforderung.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.