Superzicke Lena stürzt tief!Jetzt kostenlos streamen
Prankenstein
Folge 5: Superzicke Lena stürzt tief!
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In Folge 5 gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt! Nicht nur, dass Lena selbst in einem Prank als Fotomodel mitspielt und als totale Zicke ihre Fotoassistenz fertig macht, im zweiten Prank wird eine 82-Jährige reingelegt, die ihre Marihuana verkaufende Nachbarin besucht. Das Highlight ist dann schließlich der letzte Prank, in dem eine Hochschwangere an einem See auf zwei Angler trifft und ihr spontan die Fruchtblase platzt... Eine Geburt mitten in der Wildnis - Mehr geht wirklich nicht! Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben