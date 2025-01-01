Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pratergeschichten

Staffel 05 Folge 01: Im Prater blühen wieder die Veilchen

Staffel 05 Folge 01: Im Prater blühen wieder die Veilchen

49 Min.Ab 12

Im Gastgarten der Familie Kolarik mit rund 1.500 Sitzplätzen geraten die Kellner des Hauses ins Schwitzen. Während sich manche einen Drehwurm durch übermäßigen Bierkonsum holen, suchen andere ihr Vergnügen auf dem kultigen Fahrgeschäft „Tagada“. Dort versammeln sich eingefleischte Fans zum "Flexen". Einige Meter weiter wird zwar auch geprahlt, aber auf einer völlig anderen Ebene. Beim Prater-Catchen zeigen hochtrainierte Wrestler, dass sie nicht zum Spaßen aufgelegt sind.

