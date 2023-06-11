Staffel 05 Folge 02: Im Prater geht die Party abJetzt kostenlos streamen
Pratergeschichten
Folge 2: Staffel 05 Folge 02: Im Prater geht die Party ab
Das Schweizerhaus ist ein beliebter Hotspot für feierwütige Gäste. Nach dem ein oder anderen Glas Bier fallen die Hemmungen und die Gäste scheuen nicht davor zurück die Sau rauszulassen. Ein Rolling-Stones Konzert sorgt für Aufregung. Mehr als 50.000 Fans strömen ins Ernst-Happel-Stadion. Die Menschenmasse ziehen auch allerlei Lichtgestalten an, die mit dem Konzert an sich wenig am Hut haben. Im Hintergrund des Geschehens wird auf Hochdruck gearbeitet. Technische Mitarbeiter des Praters, wie Sandro, haben hier immer alle Hände voll zu tun. Sandro steht vor einer schwierigen Herausforderung: Er muss die ruhelose Maschinerie am Laufen halten, ohne dabei den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen. Die Uhr tickt und die Spannung liegt förmlich in der Luft.
