Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 2: Folge 2
45 Min.Ab 12
Dr. Dreesen steht vor einer schwierigen Aufgabe: Er soll Mini-Schwein Willy kastrieren - der kleine Patient wehrt sich jedoch mit aller Kraft. Kann der Eingriff trotzdem stattfinden? Im Circus Laola wird der Tierarzt mit einer weiteren Herausforderung konfrontiert: Schwergewicht Ivan möchte auf keinen Fall geimpft werden. Auf Gut Herrenhöhe muss währenddessen der perfekte Nachfolger für Stallhilfe Katrin gefunden werden.
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BluePrint Media GmbH