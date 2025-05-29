Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 4: Folge 4
46 Min.Folge vom 29.05.2025Ab 12
Doc Dreesen hat einen vollen Terminkalender: Der erste Patient auf Gut Herrenhöhe ist Hase Theo, der vermutlich einen Schlaganfall hatte, danach steht die Kastration von Kätzchen Finchen auf dem Plan. Für eine Pause ist keine Zeit, denn es geht direkt zu Landwirtin Julia Büchel, deren Kuh nach der Geburt ihrer Zwillinge untersucht werden muss. Zu guter Letzt darf aber noch gekuschelt werden: Beim Hausbesuch bei Frau Jakubassa und ihren süßen Hundewelpen.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
12
Copyrights:© BluePrint Media GmbH