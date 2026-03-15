Pressestunde: mit Holger Bonin, Direktor Institut für Höhere Studien (IHS)Jetzt kostenlos streamen
Pressestunde
Folge vom 15.03.2026: Pressestunde: mit Holger Bonin, Direktor Institut für Höhere Studien (IHS)
53 Min.Folge vom 15.03.2026
Der Krieg im Iran könnte die Inflation erneut anheizen, besonders über steigende Treibstoffpreise, die laut IHS-Direktor Holger Bonin stark politisch beeinflusst sind. Während das IHS die Spritpreise prüft, hält Bonin einen Preisdeckel für kritisch und betont, dass rechtzeitig über geeignete Maßnahmen gegen einen Inflationsanstieg nachgedacht und Lehren aus der Krise gezogen werden müssen. Die Fragen stellen Maria Scholl (Austria Presse Agentur) und Hans Bürger (ORF)
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