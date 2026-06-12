Regenbogenparade 26 - Pride and PartyJetzt kostenlos streamen
Pride Parade
Folge 3: Regenbogenparade 26 - Pride and Party
47 Min.Folge vom 12.06.2026
Die Regenbogenparade zog nun bereits zum 30. Mal über die Wiener Ringstraße. Tausende Menschen setzten dabei gemeinsam ein Zeichen für Akzeptanz, Respekt und gleiche Rechte in Österreich, Europa und weltweit. Der ORF begleitete dieses besondere Jubiläum auch im Fernsehen. Durch die Sendung führten diesmal Fanny Stapf und Grazia Patricia.
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