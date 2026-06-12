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Pride Parade

Regenbogenparade 26 - Pride and Party

ORF1Staffel 1Folge 3vom 12.06.2026
Regenbogenparade 26 - Pride and Party

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Pride Parade

Folge 3: Regenbogenparade 26 - Pride and Party

47 Min.Folge vom 12.06.2026

Die Regenbogenparade zog nun bereits zum 30. Mal über die Wiener Ringstraße. Tausende Menschen setzten dabei gemeinsam ein Zeichen für Akzeptanz, Respekt und gleiche Rechte in Österreich, Europa und weltweit. Der ORF begleitete dieses besondere Jubiläum auch im Fernsehen. Durch die Sendung führten diesmal Fanny Stapf und Grazia Patricia.

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