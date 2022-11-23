Paul Janke nennt seine Favoriten und teilt seine Meinung!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 5: Paul Janke nennt seine Favoriten und teilt seine Meinung!
70 Min.Folge vom 23.11.2022Ab 12
Das Dreamteam der Nacht ist zurück: Melissa Khalaj und Jochen Bendel laden in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" jede Nacht live zur bissigen Show-Verlängerung ein. Direkt im Anschluss an die Hauptshow lachen, lästern und leiden Melissa und Jochen mit und über die Bewohner:innen bei "Promi Big Brother". Das scharfzüngige Duo begrüßt Diana Herold, Nadine Miree und Paul Janke.
