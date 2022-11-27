Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Aaron Königs wird deutlich: "Sam ist auch ein kleines Showpony!"

SAT.1Staffel 2022Folge 9vom 27.11.2022
Aaron Königs wird deutlich: "Sam ist auch ein kleines Showpony!"

Aaron Königs wird deutlich: "Sam ist auch ein kleines Showpony!"Jetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Folge 9: Aaron Königs wird deutlich: "Sam ist auch ein kleines Showpony!"

65 Min.Folge vom 27.11.2022Ab 12

Das Dreamteam der Nacht ist zurück: Melissa Khalaj und Jochen Bendel laden in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" jede Nacht live zur bissigen Show-Verlängerung ein. Direkt im Anschluss an die Hauptshow lachen, lästern und leiden Melissa und Jochen mit und über die Bewohner:innen bei "Promi Big Brother". Das scharfzüngige Duo begrüßt Gäste und die Exit-Bewohner:innen zum ersten Interview nach dem Auszug und schaltet live zu den Bewohner:innen.

Weitere Folgen in Staffel 2022

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother - Die Late Night Show
SAT.1
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Alle 12 Staffeln und Folgen