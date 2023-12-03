Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine augenöffnende Reise - Dominiks Sicht auf seine Teilnahme

SAT.1Staffel 2023Folge 13vom 03.12.2023
77 Min.Folge vom 03.12.2023Ab 12

Dominik nimmt sich in der Promi Big Brother Late Night Show die Zeit, über sein Ausscheiden zu sprechen und gibt einen Einblick in seine Gefühlswelt. Offen teilt er mit, wie es ihm nach dem Ende ergeht und reflektiert über die Erfahrungen und Emotionen, die er die vergangenen 15 Tage, während seiner Teilnahme an der Show, durchlebt hat.

