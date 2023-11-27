"Dein Gehirn lässt irgendwann nach!"Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 8: "Dein Gehirn lässt irgendwann nach!"
83 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 12
Heute sprechen Melissa Khalaj und Jochen Bendel mit Philo, über seinen Auszug aus dem Container. Würde er nochmal in den Container einziehen oder hat es sich für ihn ausgezaubert. Wird er im Container schon vermisst? Knossi ist von ihm Verzaubert!
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
