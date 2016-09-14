Hemmungslose Flirts, Fashion Victims und SeniorenpowerJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 13: Hemmungslose Flirts, Fashion Victims und Seniorenpower
82 Min.Folge vom 14.09.2016Ab 12
Bei Jessica und Frank fallen die Hemmungen, Isa gibt den Butler, aber reicht ihre Performance, um im Haus zu bleiben? Oder muss Joachim die Koffer packen? Und Im Kanal steigt die wohl heißeste Modenschau aller Zeiten.
Weitere Folgen in Staffel 2016
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen