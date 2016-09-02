Promi Big Brother
Folge 1: Das Abenteuer startet
179 Min.Folge vom 02.09.2016Ab 12
Was für ein Auftakt am Tag 1! Big Brother ist zurück und die ersten Promis sind oben eingezogen. Doch können alle Bewohner den Luxus weiter genießen oder muss doch noch einer nach unten?
Promi Big Brother
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
