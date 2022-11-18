Tag 1: Der aufregende EinzugJetzt ohne Werbung streamen
Promi Big Brother
Folge 1: Tag 1: Der aufregende Einzug
191 Min.Folge vom 18.11.2022Ab 12
Die Jubiläumsvorbereitungen sind abgeschlossen. Big Brother lädt wieder zahlreiche prominente Stars und Sternchen in sein Haus ein, um sich als Bewohner:innen seinen Regeln und seinen täglichen Herausforderungen zu stellen. Promis aus den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens begeben sich unter 24-stündige Kamerabeobachtung durch Big Brother. Wer als letzte Bewohnerin oder letzter Bewohner das Haus verlässt, gewinnt 100.000 Euro.
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2013-2025: SAT.1 & © Season 2015-2016: Sat.1 & © Season 2013: Endemol
Enthält Produktplatzierungen