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Promi Big Brother

Tag 1: Der aufregende Einzug

SAT.1Staffel 2022Folge 1vom 18.11.2022
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Promi Big Brother

Folge 1: Tag 1: Der aufregende Einzug

191 Min.Folge vom 18.11.2022Ab 12

Die Jubiläumsvorbereitungen sind abgeschlossen. Big Brother lädt wieder zahlreiche prominente Stars und Sternchen in sein Haus ein, um sich als Bewohner:innen seinen Regeln und seinen täglichen Herausforderungen zu stellen. Promis aus den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens begeben sich unter 24-stündige Kamerabeobachtung durch Big Brother. Wer als letzte Bewohnerin oder letzter Bewohner das Haus verlässt, gewinnt 100.000 Euro.

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