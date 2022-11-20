Tag 3: Ein Meer aus TränenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 3: Tag 3: Ein Meer aus Tränen
87 Min.Folge vom 20.11.2022Ab 12
Die ersten Tränen fließen bei den Bewohner:innen von "Promi Big Brother" 2022. Sowohl Rainer Gottwald als auch Walentina Doronina können ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten. Die Zeit im Haus setzt ihnen mehr zu, als beide vermutet haben.
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2013-2015, Season 2017-2020, Season 2022-2025: SAT.1 & © Season 2015: Sat.1 & © Season 2013: Endemol
Enthält Produktplatzierungen