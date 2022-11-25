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Promi Big Brother

Tag 8: Dicke Luft und feurige Emotionen

SAT.1Staffel 2022Folge 8vom 25.11.2022
Tag 8: Dicke Luft und feurige Emotionen

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Promi Big Brother

Folge 8: Tag 8: Dicke Luft und feurige Emotionen

96 Min.Folge vom 25.11.2022Ab 12

Am achten Tag von "Promi Big Brother" 2022 ist die Stimmung im Haus angespannt. Die Nerven der Bewohner:innen liegen langsam blank. Besonders in der Garage brennt die Luft. Kommt es bald zum Riesen-Stress oder kühlen die erhitzten Gemüter wieder ab?

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