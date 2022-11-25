Tag 8: Dicke Luft und feurige EmotionenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 8: Tag 8: Dicke Luft und feurige Emotionen
96 Min.Folge vom 25.11.2022Ab 12
Am achten Tag von "Promi Big Brother" 2022 ist die Stimmung im Haus angespannt. Die Nerven der Bewohner:innen liegen langsam blank. Besonders in der Garage brennt die Luft. Kommt es bald zum Riesen-Stress oder kühlen die erhitzten Gemüter wieder ab?
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Promi Big Brother
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2013-2015, Season 2017-2020, Season 2022-2025: SAT.1 & © Season 2015: Sat.1 & © Season 2013: Endemol
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