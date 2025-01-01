Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4
46 Min.Ab 6

Julian F. M. Stöckel und sein Partner Marcell benötigen Jochen Bendels Hilfe: Ihre neue Pudeldame Kira will partout nicht Auto fahren - doch das Paar pendelt regelmäßig zwischen der Altmark und Berlin hin und her. Auch Fernsehmoderatorin Charlotte Karlinder zieht den Profi zu Rat: Ihre Labradorhündin Honey frisst alles, was ihr in die Quere kommt. Familie Krüger hat währenddessen die ersten Startschwierigkeiten mit Cockpoo-Welpe Timba überwunden.

