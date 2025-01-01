Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 2
Folge 2: Episode 2

42 Min.Ab 12

Welpen, die nicht laufen können und ein unbrauchbares Badezimmer - bei Schlagersängerin Melanie Müller ist immer etwas los. Auch der Kinderwunsch der Wollersheim bringt so einige Probleme mit sich. Ob es mit der Diät und dem Fitnessprogramm von Patricia Blanco besser klappt?

