Promis Privat
Folge 2: Episode 2
42 Min.Ab 12
Welpen, die nicht laufen können und ein unbrauchbares Badezimmer - bei Schlagersängerin Melanie Müller ist immer etwas los. Auch der Kinderwunsch der Wollersheim bringt so einige Probleme mit sich. Ob es mit der Diät und dem Fitnessprogramm von Patricia Blanco besser klappt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1