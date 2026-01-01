Promis Privat
Folge 5: Episode 1
44 Min.Ab 12
Vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten ins beschauliche Österreich. Currywurst-King Chris Töpperwien hat die USA vorerst hinter sich gelassen. Jetzt heißt es erneut anpacken. Freundin Lili Berghahn soll von Linz zu ihm nach Wien ziehen. Patricia Blanco sagt den überflüssigen Kilos den Kampf an und die Tochter von Melanie Müller soll endlich schwimmen lernen!
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1