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Promis, Punkte, Parties

ORF1Staffel 1Folge 1vom 16.05.2026
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Promis, Punkte, Parties

Folge 1: Promis, Punkte, Parties

45 Min.Folge vom 16.05.2026

Zahlreiche Song-Contest-Events haben heuer in ganz Österreich stattgefunden. Prominente feierten in Wohnzimmer-Partys, Glamour-Nächten und offiziellen Empfängen und trafen dabei auch ehemalige und aktuelle ESC-Stars. Bildquelle: ORF/Klaus Titzer

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