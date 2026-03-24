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Property Brothers - Haussuche im Wilden Westen

Die Hochzeitslocation

HGTVStaffel 1Folge 2vom 24.03.2026
Die Hochzeitslocation

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Property Brothers - Haussuche im Wilden Westen

Folge 2: Die Hochzeitslocation

45 Min.Folge vom 24.03.2026

Zwei Großstädter wollen ihr Leben neu ausrichten und suchen fernab von Bildschirmen und Großstadtstress nach einem Ort für ihre Hochzeitslocation. Jonathan und Drew begleiten sie in eine ehemalige kalifornische Minenstadt, wo nicht nur das passende Anwesen gefunden werden soll, sondern auch ein neues Lebensgefühl. Zusätzlich helfen die Brüder einem kanadischen Pferdetrainer, in Arizona Fuß zu fassen.

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