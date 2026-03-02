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Proserpina – Die sexualisierte Gewalt in der Kunst

Proserpina – Die sexualisierte Gewalt in der Kunst

ORF2Staffel 1Folge 1vom 02.03.2026
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Proserpina – Die sexualisierte Gewalt in der Kunst

Folge 1: Proserpina – Die sexualisierte Gewalt in der Kunst

46 Min.Folge vom 02.03.2026

Die Dokumentation beleuchtet, wie Frauen über Jahrhunderte hinweg in der Kunst als Objekt sexueller Aggression, Entführung und voyeuristischer Fantasie inszeniert wurden – Darstellungen, die unsere Vorstellungen von Weiblichkeit bis heute prägen. Sie lädt dazu ein, diese vertrauten Bilder neu zu betrachten, ihre Wirkung zu hinterfragen und zu erkennen, wie Kunst und kulturelle Machtstrukturen einander formen und verstärken. Regie: Mariangela Barbanente, Francesco Masi Bildquelle: ORF/GA&A Productions

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