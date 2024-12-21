Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 21.12.2024
56 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 6

"ProSieben IN CONCERT" steht für Entertainment pur - dieses Mal mit Loi. Ihre aktuelle Single "Am I Enough" erschien am 17. November 2023 und erreichte in kurzer Zeit den 1. Platz der deutschen Airplay Charts.

