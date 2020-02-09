Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PROST MORTEM – Die letzte Runde

Prost Mortem - Die letzte Runde: Kapitel Drei

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 09.02.2020
Prost Mortem - Die letzte Runde: Kapitel Drei

Prost Mortem - Die letzte Runde: Kapitel DreiJetzt kostenlos streamen

PROST MORTEM – Die letzte Runde

Folge 3: Prost Mortem - Die letzte Runde: Kapitel Drei

23 Min.Folge vom 09.02.2020Ab 12

In dem PULS 4-Original führt ein vermeintlicher Selbstmord zu einem ereignisreichen Abend in einem schummrigen Beisl. Die resolute Wirtin Gitti hat Zweifel, dass der Tod ihres Mannes Werner ein Selbstmord war und beschließt, auf eigene Faust zu ermitteln.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

PROST MORTEM – Die letzte Runde
PULS 4
PROST MORTEM – Die letzte Runde

PROST MORTEM – Die letzte Runde

Alle 1 Staffeln und Folgen