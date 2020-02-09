Prost Mortem - Die letzte Runde: Kapitel VierJetzt kostenlos streamen
PROST MORTEM – Die letzte Runde
Folge 4: Prost Mortem - Die letzte Runde: Kapitel Vier
21 Min.Folge vom 09.02.2020Ab 12
In dem PULS 4-Original führt ein vermeintlicher Selbstmord zu einem ereignisreichen Abend in einem schummrigen Beisl. Die resolute Wirtin Gitti hat Zweifel, dass der Tod ihres Mannes Werner ein Selbstmord war und beschließt, auf eigene Faust zu ermitteln.
