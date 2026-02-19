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Protestsongcontest

Protestsongcontest 2026

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 19.02.2026
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Protestsongcontest

Folge 4: Protestsongcontest 2026

163 Min.Folge vom 19.02.2026

Im Rabenhof Theater Wien wurde wieder gesungen, gestritten und gefeiert: FM4 und das Rabenhof Theater kürten das Protestlied des Jahres. Zehn Acts standen im Finale. Erlaubt war musikalisch alles - von Eigenkomposition bis Cover. Entscheidend war der selbst geschriebene Text. Seit 2004 hat sich der Protestsongcontest zu einem der wichtigsten Nachwuchsbewerbe des Landes entwickelt. Die Jury rang um Botschaft, Sound und Originalität. Wer überzeugte in Aussage und Auftritt? Durch den Abend führte Michael Ostrowski. Bildquelle: ORF/FM4/EYLUL ASLAN

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