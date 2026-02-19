Protestsongcontest 2026Jetzt kostenlos streamen
Protestsongcontest
Folge 4: Protestsongcontest 2026
163 Min.Folge vom 19.02.2026
Im Rabenhof Theater Wien wurde wieder gesungen, gestritten und gefeiert: FM4 und das Rabenhof Theater kürten das Protestlied des Jahres. Zehn Acts standen im Finale. Erlaubt war musikalisch alles - von Eigenkomposition bis Cover. Entscheidend war der selbst geschriebene Text. Seit 2004 hat sich der Protestsongcontest zu einem der wichtigsten Nachwuchsbewerbe des Landes entwickelt. Die Jury rang um Botschaft, Sound und Originalität. Wer überzeugte in Aussage und Auftritt? Durch den Abend führte Michael Ostrowski. Bildquelle: ORF/FM4/EYLUL ASLAN
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