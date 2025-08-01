Psych
Folge 2: Ein Shawn für alle Fälle
42 Min.Ab 6
Shawn, ein unerfahrener Detektiv mit einem scharfen Blick für Details, gerät in Schwierigkeiten, als die Polizei ihn unter Mordverdacht festnehmen will. Um sich zu retten, behauptet er, ein Medium mit übernatürlichen Fähigkeiten zu sein, das den Fall lösen kann. Als ihm das tatsächlich gelingt, wird er als spiritueller Berater engagiert. Gemeinsam mit seinem Freund Burton gründet er daraufhin die Agentur "Psych", um bei der Aufklärung von Verbrechen hilfreich zur Seite zu stehen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Psych
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH