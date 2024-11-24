Puccini - Magier der LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
Puccini - Magier der Leidenschaft
Folge 1: Puccini - Magier der Leidenschaft
44 Min.Folge vom 24.11.2024
Giacomo Puccini formte einen völlig neuen Opernstil, der seinen Namen schon zu Lebzeiten unsterblich machte. Auf dem Höhepunkt seines Ruhmes reiste der ursprünglich aus armen Verhältnissen stammende Lebemann Puccini um die ganze Welt. Als er starb, war er der reichste Komponist seiner Zeit. So leidenschaftlich und kraftvoll wie seine Musik, so lebte auch Puccini selbst: Er hatte Affären mit zahlreichen Frauen, war begeisterter Jäger, kaufte sich die schnellsten Automobile und die neuesten Motorjachten. Das Älterwerden bereitete ihm allerdings große Probleme. Bildquelle: ORF
Puccini - Magier der Leidenschaft
