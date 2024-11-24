Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 24.11.2024
44 Min.Folge vom 24.11.2024

Giacomo Puccini formte einen völlig neuen Opernstil, der seinen Namen schon zu Lebzeiten unsterblich machte. Auf dem Höhepunkt seines Ruhmes reiste der ursprünglich aus armen Verhältnissen stammende Lebemann Puccini um die ganze Welt. Als er starb, war er der reichste Komponist seiner Zeit. So leidenschaftlich und kraftvoll wie seine Musik, so lebte auch Puccini selbst: Er hatte Affären mit zahlreichen Frauen, war begeisterter Jäger, kaufte sich die schnellsten Automobile und die neuesten Motorjachten. Das Älterwerden bereitete ihm allerdings große Probleme. Bildquelle: ORF

