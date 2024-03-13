Zum Inhalt springenBarrierefrei
Puffgeschichten

So läuft's beim Kitzecker Sepp

ATVStaffel 1Folge 4vom 13.03.2024
So läuft's beim Kitzecker Sepp

Puffgeschichten

Folge 4: So läuft's beim Kitzecker Sepp

48 Min.Folge vom 13.03.2024Ab 16

Im Club Roma ist der legendäre Pufftester Graf Bobby auf seiner Tour de Charme unterwegs, während uns Kitzecker Sepp eine Tour durch sein Laufhaus in Leibnitz gibt. Bei Papa Joe stehen Mitarbeitergespräche auf dem Plan.

