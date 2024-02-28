Puffgeschichten
Folge 2: Ab in die Kabine
47 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 16
In einem Sex-Shop, betrieben von Vater, Mutter und Tochter, können sich die Kunden in Kabinen richtig entspannen - bei selbst gewählten Pornos. Während in den Saunaclubs das Geschäft vor 15 Jahren noch geboomt hat, kämpfen viele Betreiber heute ums Überleben. Und: Bei Papa Joes 70. Geburtstag geht es richtig zur Sache!
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Puffgeschichten
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ATV