PULS 24 Wirtschaftstalk mit Jules Netzer
PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 2: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Jules Netzer
11 Min.
Im PULS24-Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Jules Netzer, Mitgründer von "Kula", einer App, mit der man Apps bauen kann. Unter anderem über den Riesenmarkt von sogenannten "No-Code-Start-ups" und die wichtige Zusammenarbeit mit der TU Wien.
