Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Wirtschaftstalk

PULS 24 Wirtschaftstalk mit Wolfgang Maurer

PULS 24Staffel 3Folge 3
PULS 24 Wirtschaftstalk mit Wolfgang Maurer

PULS 24 Wirtschaftstalk mit Wolfgang MaurerJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Wirtschaftstalk

Folge 3: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Wolfgang Maurer

15 Min.

Im PULS24-Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Wolfgang Maurer, Gründer von "Hello Bello", ein Start up, das Hundefutter herstellt. Unter anderem über ihr Abo-Konzept und warum Konkurrenz gut und wichtig ist.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Wirtschaftstalk
PULS 24
PULS 24 Wirtschaftstalk

PULS 24 Wirtschaftstalk

Alle 3 Staffeln und Folgen