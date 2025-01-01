PULS 24 Wirtschaftstalk mit Wolfgang MaurerJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 3: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Wolfgang Maurer
15 Min.
Im PULS24-Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Wolfgang Maurer, Gründer von "Hello Bello", ein Start up, das Hundefutter herstellt. Unter anderem über ihr Abo-Konzept und warum Konkurrenz gut und wichtig ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Wirtschaftstalk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4