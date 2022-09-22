Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4 Doku: Ärzte mit Grenzen - Österreichs kaputtes Gesundheitssystem

PULS 4 Doku: Ärzte mit Grenzen - Österreichs kaputtes Gesundheitssystem

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 22.09.2022
50 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 6

Wie krank ist unser Gesundheitssystem? Eine wachsende Bevölkerung benötigt immer mehr medizinische Versorgung. Gleichzeitig steht ein massiver Ärzte-Rückgang bevor. Der Grund: viele Kassenärzt:Innen erreichen das Pensionsalter, Nachfolger sind rar.

