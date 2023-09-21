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PULS 4 Doku: Die Porno Revolution - Wie Social Media die Pornoindustrie verändert
Folge 1: PULS 4 Doku: Die Porno Revolution - Wie Social Media die Pornoindustrie verändert
Pornografie ist heutzutage nur einen Mausklick entfernt, das Internet bietet eine Masse an Inhalten. Doch die Pornoindustrie steht hart in der Kritik: Sexuelle Ausbeutung, Verbreitung von Missbrauchsinhalten– so lauten die Vorwürfe. Und: Die Arbeitsbedingungen in der Pornografie sind oft menschenunwürdig und gehen an die Substanz. Als Alternative schießen Social-Media Plattformen aus dem Boden, die eine selbstbestimmte Pornoproduktion ermöglichen sollen. Sie versprechen das große Geld mit Sexvideos - direkt aus dem privaten Schlafzimmer heraus. Plötzlich kann jeder ein Pornostar sein. Wir blicken hinter die Fassade des vermeintlichen Millionenjobs der Sexfluencer. Wie selbstbestimmt ist die Pornografie auf OnlyFans und co. wirklich? Bietet sie eine sichere Alternative zur harten Arbeit in der Pornobranche? Und wird selbstbestimmte Erotik über Social-Media die Pornografie tatsächlich revolutionieren?
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