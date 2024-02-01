PULS 4 Doku: Einmal Ausländer, immer Ausländer?Jetzt kostenlos streamen
PULS 4 Doku: Einmal Ausländer, immer Ausländer?
Folge 1: PULS 4 Doku: Einmal Ausländer, immer Ausländer?
Die und wir! Einheimisch und Fremd! Die Konflikte zwischen Österreicher:Innen und Migranten wachsen - angeheizt vor allem durch die Politik. Viele Österreicher:Innen fühlen sich inzwischen als Fremde im eigenen Land. Doch was macht uns zu Österreicher:Innen? Rein formal ist es der österreichische Pass. Doch der Weg dorthin ist lang und kompliziert. In Österreich leben 1,7 Millionen Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Sie dürfen deshalb nicht an politischen Wahlen teilnehmen. In Wien betrifft das sogar 1/3 der Bevölkerung. Mit dem österreichischen Pass wird man jedoch nicht automatisch Teil der Gesellschaft. Auch Österreicher:Innen sind tagtäglich mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit konfrontiert - und das allein aufgrund ihres Aussehens. Junge Österreicher:innen mit Migrationsgeschichte sind nicht länger bereit, Menschen zweiter Klasse zu sein. Heutzutage müssen in Österreich viele Kulturen ihren Platz finden. Doch ist die Gesellschaft bereit, das zu akzeptieren?
