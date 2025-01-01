PULS 4 Doku: GEFAHR FAKE NEWS! Wenn die Wahrheit stirbtJetzt kostenlos streamen
„You are fake news!“ – Mit diesem berühmten Satz bezeichnet Donald Trump 2017 einen Reporter von CNN. Plötzlich befinden wir uns in einer Zeit, in der die Wahrheit keine Rolle mehr spielt und Emotionen zur wichtigsten Waffe im Kampf um die Macht werden. 30.573 falsche Botschaften fabriziert Donald Trump laut Washington Post im Verlauf seiner Amtszeit als amerikanischer Präsident. Seit dem verbreiten sich Fake News wie Unkraut im Netz und in den Medien. Reißerische, gefühlsbetonte Schlagzeilen und aufsehenerregende Bilder ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und verführen zum Teilen über die sozialen Netzwerke. Doch nicht nur die User, sondern auch Journalisten stehen oft vor der Frage: Wahrheit oder nicht?
