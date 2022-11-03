PULS 4 Doku: GEFAHR FAKE NEWS! Wenn die Wahrheit stirbt
1 StaffelAb 6
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PULS 4 Doku: GEFAHR FAKE NEWS! Wenn die Wahrheit stirbt
Reißerische, gefühlsbetonte Schlagzeilen und aufsehenerregende Bilder ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und verführen zum Teilen über die sozialen Netzwerke. Doch nicht nur die User, sondern auch Journalisten stehen oft vor der Frage: Wahrheit oder nicht?
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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