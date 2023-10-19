Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 4 Doku: Hilfe, unser Dorf stirbt!

PULS 4 Doku: Hilfe, unser Dorf stirbt!

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 19.10.2023
PULS 4 Doku: Hilfe, unser Dorf stirbt!

PULS 4 Doku: Hilfe, unser Dorf stirbt!Jetzt kostenlos streamen

PULS 4 Doku: Hilfe, unser Dorf stirbt!

Folge 1: PULS 4 Doku: Hilfe, unser Dorf stirbt!

52 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 6

Hat das Landleben Zukunft? Um das herauszufinden, steigt PULS 4 Reporterin Claudia Sandler in den Camper und zieht für eine Nacht in jene Orte, die vom Aussterben bedroht sind.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

PULS 4 Doku: Hilfe, unser Dorf stirbt!
PULS 4
PULS 4 Doku: Hilfe, unser Dorf stirbt!

PULS 4 Doku: Hilfe, unser Dorf stirbt!

Alle 1 Staffeln und Folgen