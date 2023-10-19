PULS 4 Doku: Hilfe, unser Dorf stirbt!Jetzt kostenlos streamen
PULS 4 Doku: Hilfe, unser Dorf stirbt!
Folge 1: PULS 4 Doku: Hilfe, unser Dorf stirbt!
52 Min. 19.10.2023 Ab 6
Hat das Landleben Zukunft? Um das herauszufinden, steigt PULS 4 Reporterin Claudia Sandler in den Camper und zieht für eine Nacht in jene Orte, die vom Aussterben bedroht sind.
PULS 4 Doku: Hilfe, unser Dorf stirbt!
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4