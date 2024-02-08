PULS 4 Doku: Im Würgegriff Chinas Jetzt kostenlos streamen
Die Abhängigkeit von China ist so groß wie nie. Was bisher nur in der Industrie spürbar war, wird mittlerweile auch schon einer breiten Masse klar. Denn plötzlich fehlen den Apotheken Antibiotika und wer ein neues Fahrrad möchte, muss lange Wartezeiten einplanen. Der Wettlauf um Bestandteile und Rohstoffe für Batterien hat im Zeitalter der E-Autos längst begonnen. PULS 4 Gesicht Claudia Sandler geht der Frage nach: Hat uns China im Würgegriff? Was bedeutet diese Abhängigkeit für Österreich und können wir überhaupt wieder selbstständiger werden. Denn ausgerechnet in Österreich gibt es das eines der größten Lithium-Lagerstätten in Europa und in Kundl in Tirol steht das einzige Antibiotika-Werk des westlichen Kontinents.
